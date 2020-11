Anticipazioni Una Vita: una decisione di Lolita sorprende Carmen (Di lunedì 2 novembre 2020) Anticipazioni Una Vita: altre emozioni con l’amatissima telenovela spagnola. Cos’accade nel prossimo video? Anticipazioni Una Vita: Ramòn e Carmen ringraziano Lolita per aver perdonato Antonito Si vedono Ramòn, Carmen e arriva Lolita a vedere Moncho nella culla. Il suocero si alza e comunica alla Casado che deve dirle qualcosa: lui e sua moglie sono molto felici che si sia riconciliata con Antonito. Deve aver fatto un grande sforzo a perdonarlo, aggiunge Palacios; perciò vogliono ringraziarla, perché vedere la famiglia unita di nuovo, è davvero una gioia. Il volto di Lolita è teso, pensando al tradimento del marito. La donna dichiara che non è stato per niente facile ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 2 novembre 2020)Una: altre emozioni con l’amatissima telenovela spagnola. Cos’accade nel prossimo video?Una: Ramòn eringrazianoper aver perdonato Antonito Si vedono Ramòn,e arrivaa vedere Moncho nella culla. Il suocero si alza e comunica alla Casado che deve dirle qualcosa: lui e sua moglie sono molto felici che si sia riconciliata con Antonito. Deve aver fatto un grande sforzo a perdonarlo, aggiunge Palacios; perciò vogliono ringraziarla, perché vedere la famiglia unita di nuovo, è davvero una gioia. Il volto diè teso, pensando al tradimento del marito. La donna dichiara che non è stato per niente facile ...

