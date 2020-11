America’s Great Divide: From Obama to Trump su Rai 2 (Di lunedì 2 novembre 2020) America’s Great Divide: From Obama to Trump su Rai 2 Siamo giunti alla vigilia delle elezioni presidenziali americane, Trump contro Biden, e questa sera, 2 novembre, su Rai 2 va in onda il documentario America’s Great Divide: From Obama to Trump, in collaborazione con la televisione pubblica americana PBS e il programma d’inchiesta Frontline. “Serata americana: da Obama a Trump” vi aspetta questo lunedì sera dalle ore 21:20, manca soltanto un giorno al termine del voto per le elezioni americane e questo documentario d’approfondimento racconta la crisi politica e sociale che ha colpito gli USA dalla prima potenza economica e ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020) America’stosu Rai 2 Siamo giunti alla vigilia delle elezioni presidenziali americane,contro Biden, e questa sera, 2 novembre, su Rai 2 va in onda il documentario America’sto, in collaborazione con la televisione pubblica americana PBS e il programma d’inchiesta Frontline. “Serata americana: da” vi aspetta questo lunedì sera dalle ore 21:20, manca soltanto un giorno al termine del voto per le elezioni americane e questo documentario d’approfondimento racconta la crisi politica e sociale che ha colpito gli USA dalla prima potenza economica e ...

IMoresi : RT @PsicheMKD: @criminalfounder Tutto è rimandato a dopo le elezioni Americane. Se l'America non ci sta, salta il banco. Alla faccia della… - FerranteGonzaga : RT @PsicheMKD: @criminalfounder Tutto è rimandato a dopo le elezioni Americane. Se l'America non ci sta, salta il banco. Alla faccia della… - 25O319 : RT @PsicheMKD: @criminalfounder Tutto è rimandato a dopo le elezioni Americane. Se l'America non ci sta, salta il banco. Alla faccia della… - PsicheMKD : @criminalfounder Tutto è rimandato a dopo le elezioni Americane. Se l'America non ci sta, salta il banco. Alla facc… - Fedix17 : Trump con un cappellino rosso con scritto 'make America great again', fine, that's it, questo è il post… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Great Giovanni Rana, l’intervista al figlio Gian Luca: da Verona a Chicago, adesso si raddoppia Corriere della Sera