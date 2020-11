Ai confini della realtà, Conte illustra un Dpcm ancora tutto da scrivere. Almeno sul coprifuoco (Di lunedì 2 novembre 2020) Passata la sbornia dell’Italia più attrezzata di tutti contro il Covid, Giuseppe Conte si presenta in Parlamento, con due giorni di anticipo rispetto alla tabella di marcia prestabilita. L’effetto è alquanto surreale. Il premier è infatti impossibilitato sia a stilare un bilancio degli ultimi Dpcm sia ad illustrare in dettaglio quel che il prossimo prevederà. Ne ha dato plastica prova sul coprifuoco. «Ci sarà», ha annunciato. Ma senza poter specificare altro perché la maggioranza è divisa se anticiparlo alle 21 o alle 22. Quel che è certo, è che la spocchia delle settimane scorse è solo un ricordo. Al suo posto c’è la «piena disponibilità» ad accogliere «i rilievi e le osservazioni». ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 novembre 2020) Passata la sbornia dell’Italia più attrezzata di tutti contro il Covid, Giuseppesi presenta in Parlamento, con due giorni di anticipo rispetto alla tabella di marcia prestabilita. L’effetto è alquanto surreale. Il premier è infatti impossibilitato sia a stilare un bilancio degli ultimisia adre in dettaglio quel che il prossimo prevederà. Ne ha dato plastica prova sul. «Ci sarà», ha annunciato. Ma senza poter specificare altro perché la maggioranza è divisa se anticiparlo alle 21 o alle 22. Quel che è certo, è che la spocchia delle settimane scorse è solo un ricordo. Al suo posto c’è la «piena disponibilità» ad accogliere «i rilievi e le osservazioni». ...

