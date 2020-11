Addio Gigi Proietti | il grande attore romano raccontato in un' intervista dalla figlia Susanna

(Di lunedì 2 novembre 2020) Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto. Ile showmanse n'è andato nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Era ricoverato in una clinica romana per problemi ...

rtl1025 : Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiac… - repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - Agenzia_Ansa : ?? Addio Gigi Proietti, amatissimo vero attore. Scompare nel giorno del suo 80mo compleanno a Roma #GigiProietti… - GabrieleCarrer : RT @formichenews: Addio #GigiProietti. L'attore romano è morto il giorno del suo compleanno. Il ricordo nelle foto dell'archivio Pizzi al… - alecimio : RT @MarzianoAnsioso: Che brutto risveglio. Se n'è andato uno dei più grandi, il più grande che ci era rimasto. È uscito di scena da protago… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Gigi

Avrebbe compiuto 80 anni proprio oggi e proprio su questa data scherzava sempre: il giorno è quello che è , Ricoverato da giorni in una clinica romana per accertamenti, era stato colpito ieri da un gr ...Gigi Proietti , infatti, ci ha lasciati dopo aver compiuto 80 anni. L'attore è morto per gravi problemi cardiaci. Come riporta La Repubblica, era ricoverato nel reparto di terapia intensiva in una cli ...