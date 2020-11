Activision Blizzard ha guadagnato $1,2 miliardi dalle microtransazioni in appena 3 mesi (Di lunedì 2 novembre 2020) Activision Blizzard ha riportato i nuovi dati finanziari relativi al periodo luglio-settembre, ed è stato un trimestre gigantesco per il publisher. Una sezione dell'attività dell'azienda che ha funzionato particolarmente bene è stata quella delle microtransazioni. Per il periodo in questione, Activision Blizzard ha guadagnato 1,2 miliardi di dollari dalle microtransazioni.Si tratta di un notevole miglioramento del 69% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando Activision Blizzard registrò guadagni per $ 709 milioni dalle microtransazioni.Le microtransazioni sono un business molto importante per ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 2 novembre 2020)ha riportato i nuovi dati finanziari relativi al periodo luglio-settembre, ed è stato un trimestre gigantesco per il publisher. Una sezione dell'attività dell'azienda che ha funzionato particolarmente bene è stata quella delle. Per il periodo in questione,ha1,2di dollari.Si tratta di un notevole miglioramento del 69% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quandoregistrò guadagni per $ 709 milioni.Lesono un business molto importante per ...

Call of Duty: Modern Warfare batte il record di vendita del franchise nel primo anno

Activision ha rivelato durante una call con gli investitori che Call of Duty: Modern Warfare ha battuto il record di vendite del franchise nel suo primo anno. Non abbiamo le cifre esatte, ma dato quan ...

