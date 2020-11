Scuola in Dad, sui banchi le foto degli studenti: 'Così i prof sono meno soli' (Di domenica 1 novembre 2020) commenta Facebook Tutti in classe nonostante la didattica a distanza, seppur solo con un'immagine. E' successo all'istituto superiore Oriani di Faenza, Ravenna, dove alcuni studenti, a casa per la Dad,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 1 novembre 2020) commenta Facebook Tutti in classe nonostante la didattica a distanza, seppur solo con un'immagine. E' successo all'istituto superiore Oriani di Faenza, Ravenna, dove alcuni, a casa per la Dad,...

Agenzia_Ansa : Roberto Vecchioni sulla #dad: 'La #scuola non è distanza, è vita'. Il prof: 'La didattica in isolamento è una ferit… - RaiNews : Possibili nuove limitazioni ai negozi, un freno agli spostamenti fra le regioni. Scuola: Dad per medie e superiori.… - repubblica : Roma, in classe c'è la dad? e gli studenti si vedono al bar sotto la scuola (assembrati e senza mascherina) - __V__D : RT @Teresafas: @AzzolinaLucia Quindi la DAD non significa tenere le scuole aperte? Vuol dire vuoto didattico? Significa che gli studenti so… - ineedlousmiling : domani andate a scuola o siete in dad?? -