Roma, Pizarro boccia Fonseca: «Mi lascia perplesso» (Di domenica 1 novembre 2020) David Pizarro ha parlato della Roma e dell’allenatore Paulo Fonseca David Pizarro, doppio ex della sfida tra Roma e Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero dove ha parlato della squadra giallorossa guidata da Paulo Fonseca. Fonseca – «A volte mi lascia perplesso. Mi sorprende e poi mi delude. Non ha una rosa ampia, però può gestire un undici forte. E non mi spiego questo trend altalenante. Ci sono partite troppo brutte per essere vere. L’allenatore deve lavorare su questo, deve trovare la continuità». Roma E FIORENTINA – «Due squadre e due città a cui sono molto legato. Ci ho ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Davidha parlato dellae dell’allenatore PauloDavid, doppio ex della sfida trae Fiorentina, ha rito un’intervista a Il Messaggero dove ha parlato della squadra giallorossa guidata da Paulo– «A volte mi. Mi sorprende e poi mi delude. Non ha una rosa ampia, però può gestire un undici forte. E non mi spiego questo trend altalenante. Ci sono partite troppo brutte per essere vere. L’allenatore deve lavorare su questo, deve trovare la continuità».E FIORENTINA – «Due squadre e due città a cui sono molto legato. Ci ho ...

siamo_la_Roma : ??? Doppio ex della sfida dell'#Olimpico ???? Parla #DavidPizarro ?? Il suo pensiero su #Fonseca, i romani e la famig… - VoceGiallorossa : ??? Pizarro: 'Spero che la Roma possa tornare in mani italiane. Fonseca mi lascia perplesso' #ASRoma… - gizzo97 : La formazione di 11 anni fa contro il Cska Sofia: ROMA (4-4-2): Julio Sergio, Motta, Burdisso, Juan (72’ Andreolli… - simonesalvador : Come no (nostalgia abbaglia). ROMA-Stekelenburg; Cassetti, Burdisso, Juan, Josè Angel; Gago, De Rossi, Pizarro; Pj… -