Oggi Carletto vuole rispondere ai Reds

(Di domenica 1 novembre 2020) E' servito un gol di Jota all'84' al Liverpool per incamerare tre punti faticosissimi ieri in Premier in casa contro il West Ham, dopo il vantaggio esterno di Fornals al 10' e il paridi Salah su ...

itsimori : @Charles_Leclerc vogliamo imola ogni anno nel calendario??????. Comunque sei stato grandissimo charles, hai dato tutto… - juvecrazia : RT @_LuigiJMC: Oggi Carletto fa pole position. - cosimofcj : RT @_LuigiJMC: Oggi Carletto fa pole position. - _LuigiJMC : Oggi Carletto fa pole position. - EleonoraAnnoni : LUCIANO si, proprio qui, un bel PALO anche oggi by CARLETTO che ha la febbre. ????????????????? #ilparadisodellesignore… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi Carletto

Quotidiano.net

E’ servito un gol di Jota all’84’ al Liverpool per incamerare tre punti faticosissimi ieri in Premier in casa contro il West Ham, dopo il vantaggio esterno di Fornals al 10’ e il pari Reds di Salah su ...Oggi come genitore a differenza di altre volte dove ho elogiato ... Choquecaua 3. Palumbo 5. Dell'Olio 6. Carli Ballola 7. Garbin 8 Cibinel 13. Calabrese. Marcatori Victoria Ivest: Carli Ballola, ...