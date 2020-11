Napoli-Sassuolo | De Zerbi | “Vittoria che può darci consapevolezza Assenze? Non hanno pesato”

Leggi su mediagol

(Di domenica 1 novembre 2020) Parola a Roberto De.Ilsbanca il "San Paolo", battendo per 2 reti a 0 ildi Rino Gattuso. A decidere le reti di Locatelli e Lopez, che traghettano i neroverdi al secondo posto in classifica. Un successo importante analizzato al triplice fischio proprio dal tecnico della compagine emiliana, Roberto De, intervenuto ai microfoni di "Dazn"."Ieri e anche stamattina quando dicevo alla squadra che eravamo forti ugualmente, anche con le, li guardavo e pareva che non mi credessero. Li ho fermati e gli ho detto che io non vendo fumo, che dico le cose di cui sono convinto e sapevo di poter vincere a. Spero che questa sia l'ennesima prova per convincere loro della qualità che. Venerdì sera c'è ...