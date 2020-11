Napoli-Sassuolo 0-2 | pagelle Osimhen deve capire che la rezza va sfondata

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 1 novembre 2020) Ledi0-2, eccezionalmente elaborate da Massimiliano Gallo e Ilaria Puglia. Ospina: Francamente non ha alcuna responsabilità nei due gol subiti, uno peraltro su rigore. Bella parata su Boga alla fine del primo tempo. 6,5 Nega il gol anche a Rogerio, non gli si può imputare nulla – 6 Di Lorenzo: di lui ricorderemo il fallo da rigore commesso su Raspadori. Ha perso anche il confronto con Hysaj sull’altra fascia, non proprio una bella notizia per lui. 5 Al 6’ va a vuoto su Rogerio. E’ sempre in sofferenza quando viene attaccato. Infine, quel piede su Raspadori che ci costa il rigore e, come se non bastasse, anche la risata del ragazzino che giustamente gode per aver costretto un signor difensore, peraltro nazionale, a commettere una simile ingenuità. Cosa pensava, in quel ...