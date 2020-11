Napoli, Gattuso: “Abbiamo fatto bene, non voglio parlare di rigori o episodi” (Di domenica 1 novembre 2020) “Abbiamo avuto tante occasioni e non le abbiamo sfruttate. Potevamo fare di più, ma non voglio parlare di rigori o episodi. Il Sassuolo è una squadra che ti fa correre tanto, ma devo ammettere che abbiamo fatto bene. La trattenuta su Osimhen nel finale? Se l’hanno vista così al Var va bene. Non sta a noi giudicare l’operato degli arbitri“. Lo ha detto Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, dopo la sconfitta contro il Sassuolo. “Loro hanno qualità – prosegue l’allenatore a Sky Sport – ma concedono agli avversari. Zielinski e Elmas purtroppo è da un mese che non giocavano, hanno bisogno di minutaggio. Oggi il problema non è stato solo di verticalizzazione: dovevamo ... Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) “Abbiamo avuto tante occasioni e non le abbiamo sfruttate. Potevamo fare di più, ma nondio episodi. Il Sassuolo è una squadra che ti fa correre tanto, ma devo ammettere che abbiamo. La trattenuta su Osimhen nel finale? Se l’hanno vista così al Var va. Non sta a noi giudicare l’operato degli arbitri“. Lo ha detto Gennaro, tecnico del, dopo la sconfitta contro il Sassuolo. “Loro hanno qualità – prosegue l’allenatore a Sky Sport – ma concedono agli avversari. Zielinski e Elmas purtroppo è da un mese che non giocavano, hanno bisogno di minutaggio. Oggi il problema non è stato solo di verticalizzazione: dovevamo ...

