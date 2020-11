LIVE F1 | GP Imola 2020 in DIRETTA | tra poco il via della gara! Leclerc sogna il podio

Leggi su oasport

(Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.08: La tensione sale, trasi parte! 13.06: Il record di vittorie consecutive (3) è detenuto in coabitazione dalla Williams e dalla Ferrari. Il team di Grove si è imposto dal 1995 al 1997 (nei primi due casi con Damon Hill, nel terzo con Heinz-Harald Frentzen), mentre la Scuderia di Maranello ha realizzato il suo filotto tra il 2002 e il 2004, sempre con Michael Schumacher. 13.03: Sul fronte dei podi, non sorprende che la graduatoria sia dominata da Michael Schumacher, il quale nel corsosua carriera è stato capace di classificarsi nella top-three per 12 volte! Il tedesco ha chiuso primo nel 1994, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006; secondo nel 1993, 1996, 1997, 1998 e 2005, senza mai piazzarsi terzo! L’unico pilota in attività a ...