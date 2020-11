La lavatrice puzza? Esiste un segreto per pulire | ne bastano 5 compresse

(Di domenica 1 novembre 2020) Laanche se le avete provate tutte? Aceto, amuchina, spugne e detersivi, limone: ma niente, il cestello e di conseguenza il bucato pulito, continuano ad avere un odore insopportabile. Bene,un rimedio insolito ma che fa miracoli. Chi l’avrebbe mai detto che un’aspirina nellaavrebbe potuto risolvere un’annosa questione domestica. Gli abiti macchiati sono un flagello condiviso da tutti, ovunque. Aloni e macchie rovinano infatti i capi e costringono a provare detersivi diversi e lavaggi più o meno aggressivi. Spesso alzare le temperature risolve il problema ma ne crea un altro: colori e tessuti non sempre ne escono indenni. Come risolvere allora la questione? Un modo alternativo e fai-da-te consiste nell’usare un’aspirina mettendola nel cestello, ...

saesita_ : Il dramma delle 23:52 La lavatrice puzza di fogna -

Ultime Notizie dalla rete : lavatrice puzza

NonSoloRiciclo

La lavatrice puzza anche se le avete provate tutte? Aceto, amuchina, spugne e detersivi, limone: ma niente, il cestello e di conseguenza il bucato pulito, continuano ad avere un odore insopportabile.Come asciugare il bucato in inverno quando piove o fa molto freddo? Non è difficile, ci sono delle soluzioni valide, scopriamo quali. Con l’arrivo dell’inverno, non solo le temperature si abbassano ma ...