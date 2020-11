Il segreto anticipazioni | Raimundo prova a scappare | riuscirà a mettersi in salvo?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 1 novembre 2020) Cosa succederà nella puntata de Ilin onda domani 2 novembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news e leche ci portano proprio a Puente Viejo e ci svelano la trama della prossima puntata della soap. Avrete visto cheè riuscito a liberarsi dagli uomini di Eulalia e sta cercando diin, ce la farà? Nel frattempo Rosa e Marta sono entrambe addolorate e preoccupate per quello che è successo ad Adolfo, entrambe, anche se in modo diverso lo amano…Ma c’è una novità clamorosa: Rosa è incinta e adesso vuole che Adolfo, diventi il prima possibile suo marito ma non solo. Vuole che Marta se ne vada per sempre…Vediamo quindi lede Ilper la puntata ...