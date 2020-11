Halloween: uomo travestito in stile medievale fa strage in Canada (Di domenica 1 novembre 2020) Nella sera di Halloween a Quebec City, Canada, un uomo di 20 anni travestito con abiti medievali ha aggredito i passanti provocando 2 vittime e 5 feriti In Canada, Quebec City era in procinto di passare una festosa notte di Halloween che invece si è trasformata in incubo. Diverse persone sono state colpite in un attacco con “armi bianche medievali”. Secondo le prime fonti sono almeno due i deceduti e cinque i feriti. La polizia della città ha chiesto agli abitanti di restare in casa dopo che un uomo travestito con abiti medievali per l’occasione, ha assalito diverse persone. L’episodio drammatico si è verificato intorno alla piazza del Parlamento, proprio nel centro storico della città di Quebec. Il ... Leggi su zon (Di domenica 1 novembre 2020) Nella sera dia Quebec City,, undi 20 annicon abiti medievali ha aggredito i passanti provocando 2 vittime e 5 feriti In, Quebec City era in procinto di passare una festosa notte diche invece si è trasformata in incubo. Diverse persone sono state colpite in un attacco con “armi bianche medievali”. Secondo le prime fonti sono almeno due i deceduti e cinque i feriti. La polizia della città ha chiesto agli abitanti di restare in casa dopo che uncon abiti medievali per l’occasione, ha assalito diverse persone. L’episodio drammatico si è verificato intorno alla piazza del Parlamento, proprio nel centro storico della città di Quebec. Il ...

