Gigi Proietti ricoverato in gravi condizioni (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti – Photo Credits: Corriere dello SportAll’alba dei suoi 80 anni il celebre attore Gigi Proietti è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva di una clinica romana. A darne notizia è il quotidiano Il Tempo, aggiungendo che non si tratterebbe di covid ma di gravi problemi cardiaci. La famiglia non ha fatto trapelare altre notizie, chiedendo il massimo riserbo riguardo alle condizioni di salute di Proietti. L’attore romano già in passato aveva sofferto di problemi di cuore. Nel 2010 era stato infatti ricoverato per una tachicardia, e anche in quel caso le condizioni sembravano gravi. Tuttavia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 novembre 2020)– Photo Credits: Corriere dello SportAll’alba dei suoi 80 anni il celebre attoreè statoinnel reparto di terapia intensiva di una clinica romana. A darne notizia è il quotidiano Il Tempo, aggiungendo che non si tratterebbe di covid ma diproblemi cardiaci. La famiglia non ha fatto trapelare altre notizie, chiedendo il massimo riserbo riguardo alledi salute di. L’attore romano già in passato aveva sofferto di problemi di cuore. Nel 2010 era stato infattiper una tachicardia, e anche in quel caso lesembravano. Tuttavia ...

