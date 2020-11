Gf Vip, baci hot tra Adua del Vesco e Dayane: "Mi sa che mi sono innamorata di te" - (Di domenica 1 novembre 2020) Francesca Galici È scoppiata la scintilla tra Adua Del Vesco e Dayane Mello? La serata di Halloween ha regalato momenti molto hot tra le concorrenti Come ogni anno, il Grande Fratello ha deciso di allietare la serata di Halloween nella Casa con una festa in maschera. Quest'anno più che mai, la trasmissione di Canale5 ha fatto compagnia a migliaia di giovani privati delle feste con gli amici a causa del coronavirus e proprio questo è stato motivo di critica da una parte e di gratitudine dall'altra. Infatti, se per alcuni, in mancanza d'altro, è stata l'occasione per trascorrere una serata divertente davanti alla tv, per altri è stata una mancanza di sensibilità nei confronti degli italiani, costretti a non festeggiare. al di là delle polemiche, immancabili, durante la lunga ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 1 novembre 2020) Francesca Galici È scoppiata la scintilla traDelMello? La serata di Halloween ha regalato momenti molto hot tra le concorrenti Come ogni anno, il Grande Fratello ha deciso di allietare la serata di Halloween nella Casa con una festa in maschera. Quest'anno più che mai, la trasmissione di Canale5 ha fatto compagnia a migliaia di giovani privati delle feste con gli amici a causa del coronavirus e proprio questo è stato motivo di critica da una parte e di gratitudine dall'altra. Infatti, se per alcuni, in mancanza d'altro, è stata l'occasione per trascorrere una serata divertente davanti alla tv, per altri è stata una mancanza di sensibilità nei confronti degli italiani, costretti a non festeggiare. al di là delle polemiche, immancabili, durante la lunga ...

