FORMAZIONI Spezia Juve | le scelte degli allenatori

(Di domenica 1 novembre 2020) Ecco leufficialiper il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2020/21:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 6ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Farias. Allenatore: Italiano.NTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Dybala, Morata. Allenatore: Pirlo. Leggi su Calcionews24.com

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Dybala, Morata. All.: Pirlo. Segui 90min su Facebook , Instagram e Telegram per restare aggiornato su ...Spezia - Juventus è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 18:00 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Arbitro di ...