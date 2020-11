Fenomeni editoriali | i fumetti di Raina Telgemeier

Leggi su iodonna

(Di domenica 1 novembre 2020), il fenomeno: 20 milioni di copie vendute dei suoi romanzi anel mondo., l’idolo dei ragazzini, che non per niente la chiamanoe basta, niente cognome, come fosse una sorella., l’innovatrice geniale: di lei il New York Times ha scritto che “è come i Beatles o la J.K. Rowling dei graphic novel”. Ma soprattutto,che ha paura. E che lo racconta. Le storie dei bambini di oggi Eccolo qui il segreto di questa autrice dalla fanbase devotissima che ha vinto cinque volte il Will Eisner Award, una sorta di Oscar del fumetto: raccontare in modo spassoso eppure, intimo, profondo, e dannatamente avvincente, le paure e le fatiche del diventare grandi. Ci aggiunge, poi, un modo caldo di fare empowerment che, pagina dopo pagina, ...