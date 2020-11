Covid, calano i contagi ma un tampone su tre resta positivo (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Cala ancora il numero dei nuovi contagiati al Coronavirus nel Casertano: 464 i casi emersi nelle ultime 24 ore (ieri erano 737), anche se è drasticamente diminuito anche il numero dei tamponi processati, che sono 1725; è infatti rimasta sostanzialmente invariata la percentuale, riscontrata nei giorni scorsi, del 30% dei tamponi risultati positivi. I dati emergono dal report giornaliero dell’Asl di Caserta, che attesta anche un ulteriore decesso (96 da inizio pandemia) Quasi 600 i casi ad Aversa (595) mentre nei due comuni zona rossa la curva dei contagi non fa registrare una crescita esponenziale: 27 i nuovi positivi a Marcianise (422 in totale), 12 ad Orta di Atella (399 complessivi). Intanto a Caserta chiudono, per diverse positività emerse tra i dipendenti comunali, gli uffici ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Cala ancora il numero dei nuoviati al Coronavirus nel Casertano: 464 i casi emersi nelle ultime 24 ore (ieri erano 737), anche se è drasticamente diminuito anche il numero dei tamponi processati, che sono 1725; è infatti rimasta sostanzialmente invariata la percentuale, riscontrata nei giorni scorsi, del 30% dei tamponi risultati positivi. I dati emergono dal report giornaliero dell’Asl di Caserta, che attesta anche un ulteriore decesso (96 da inizio pandemia) Quasi 600 i casi ad Aversa (595) mentre nei due comuni zona rossa la curva deinon fa registrare una crescita esponenziale: 27 i nuovi positivi a Marcianise (422 in totale), 12 ad Orta di Atella (399 complessivi). Intanto a Caserta chiudono, per diverse positività emerse tra i dipendenti comunali, gli uffici ...

Numeri in calo per i nuovi positivi al Coronavirus nella nostra regione, dettati da un numero inferiore di tamponi, mentre il rapporto cresce. Sono 736 i positivi di quest’oggi in Liguria, su 4.044 ...

Covid: calano contagi e vittime, ma 30 mila tamponi in meno

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - Diminuiscono i contagi per Covid in Italia, sono 29.907 (ieri 31.758), secondo ... di ieri); l'incremento delle vittime è di 208 in 24 ore, anch'esse in calo (ieri 297). Nel ...

