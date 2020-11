Barbara D’Urso emozionata: sta per diventare zia (Di domenica 1 novembre 2020) Barbara D’Urso si prepara a diventare zia. La sorella Eleonora è agli ultimi mesi di gravidanza. E la conduttrice ha voluto condividere sul proprio profilo Instagram una sua foto col pancione. Sarà una femmina, si chiamerà Sofia. Barbara D’Urso sta per diventare zia Barbara e lo annuncia dal suo account Instagram condividendo una foto della sorella più piccol Eleonora che tra poche settimane darà alla luce la suaArticolo completo: Barbara D’Urso emozionata: sta per diventare zia dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 1 novembre 2020)D’Urso si prepara azia. La sorella Eleonora è agli ultimi mesi di gravidanza. E la conduttrice ha voluto condividere sul proprio profilo Instagram una sua foto col pancione. Sarà una femmina, si chiamerà Sofia.D’Urso sta perziae lo annuncia dal suo account Instagram condividendo una foto della sorella più piccol Eleonora che tra poche settimane darà alla luce la suaArticolo completo:D’Urso: sta perzia dal blog SoloDonna

