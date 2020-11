A Verona altro giro, altra corsa: al Bentegodi servirà un Benevento Hispanico (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sulla ruota di Verona, il Benevento ha già fatto l’en plein in campionato. Nelle tre occasioni in cui la Strega ha messo piede al “Bentegodi” si sono verificati tutti i possibili scenari. Una serie aperta nella stagione 2016/17 dai giallorossi di Marco Baroni, nell’anno in cui scaligeri e sanniti salirono a braccetto in serie A. Un faccia a faccia senza vinti ne vincitori: 2-2 al novantesimo, con il Benevento raggiunto al fotofinish da un calcio di rigore trasformato da Romulo. Il tecnico fiorentino ebbe meno fortuna (per usare un eufemismo) l’annata successiva. Tra le nove partite alla guida della Strega nel massimo campionato figura anche quella esterna con il Verona. Una sconfitta di misura, una gara ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Sulla ruota di, ilha già fatto l’en plein in campionato. Nelle tre occasioni in cui la Strega ha messo piede al “” si sono verificati tutti i possibili scenari. Una serie aperta nella stagione 2016/17 dai giallorossi di Marco Baroni, nell’anno in cui scaligeri e sanniti salirono a braccetto in serie A. Un faccia a faccia senza vinti ne vincitori: 2-2 al novantesimo, con ilraggiunto al fotofinish da un calcio di rigore trasformato da Romulo. Il tecnico fiorentino ebbe meno fortuna (per usare un eufemismo) l’annata successiva. Tra le nove partite alla guida della Strega nel massimo campionato figura anche quella esterna con il. Una sconfitta di misura, una gara ...

sleepinthewood : RT @Iperborea_: Ma adesso parliamo di polemiche vere e importanti, e non pretestuose: Francesco Oppini che dice di Dayane “A Verona la viol… - damnciastin : RT @Iperborea_: Ma adesso parliamo di polemiche vere e importanti, e non pretestuose: Francesco Oppini che dice di Dayane “A Verona la viol… - cacatamondiale : RT @Iperborea_: Ma adesso parliamo di polemiche vere e importanti, e non pretestuose: Francesco Oppini che dice di Dayane “A Verona la viol… - GiorgiaManx : RT @Iperborea_: Ma adesso parliamo di polemiche vere e importanti, e non pretestuose: Francesco Oppini che dice di Dayane “A Verona la viol… - gucciclouds : RT @Iperborea_: Ma adesso parliamo di polemiche vere e importanti, e non pretestuose: Francesco Oppini che dice di Dayane “A Verona la viol… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona altro Verona Domani, altro "acquisto" arriva Laperna La Cronaca di Verona Francesco Oppini choc al Gf Vip: "Quella a Verona la violentano..."

Ma in queste ore su Twitter sta girando un altro video, risalente a diversi giorni fa ... e chiacchierano di una posibile e futura reunion a Verona che ci potrebbe essere una volta terminato il ...

Serie A, partite e risultati della sesta giornata

Domenica le partite continuano con Udinese-Milan all’ora di pranzo e proseguono con altri cinque incontri fino al posticipo serale, il derby di Genova. Lunedì alle 20.45 Hellas Verona-Benevento ...

Ma in queste ore su Twitter sta girando un altro video, risalente a diversi giorni fa ... e chiacchierano di una posibile e futura reunion a Verona che ci potrebbe essere una volta terminato il ...Domenica le partite continuano con Udinese-Milan all’ora di pranzo e proseguono con altri cinque incontri fino al posticipo serale, il derby di Genova. Lunedì alle 20.45 Hellas Verona-Benevento ...