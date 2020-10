Tumore al polmone | in arrivo un nuovo farmaco per combatterlo

AIOMtweet : In diretta su AIOM Tv: Talk Show #AIOM2020 - #Tumore al polmone: medicina di precisione nel carcinoma polmonare… - lorestan73 : Se la #Polonia fosse coerente, oltre a impedire l’aborto, negherebbe le cure a chi ha un tumore al polmone e fuma. #medioevo -

Il tumore della mammella è in assoluto il più frequente in Italia. Nel 2020, sono stimati quasi 55mila nuovi casi (54.976), davanti al colon-retto (43.702) e al polmone (40.882). I test genomici, in ...davanti a quelli legati a tumori del colon-retto (43.702) e al polmone (40.882). “I test genomici, in alcune tipologie di pazienti pari a circa il 10-20% del totale, consentono di prevedere il ...