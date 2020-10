Tale e Quale Show 2020: Sergio Muniz imita Jovanotti con “Bella” (VIDEO) (Di sabato 31 ottobre 2020) Tale e Quale Show puntata 30 ottobre 2020: l’imitazione di Sergio Muniz che canta “Bella” di Jovanotti. Ecco il VIDEO. Ieri, venerdì 30 ottobre 2020, è andata in onda la prima puntata di Tale e Quale Show dedicata al torneo dei campioni, composto dai sei concorrenti della decima edizione e quattro concorrenti migliori dell’edizione dello scorso anno. Con Carlo Conti alla guida, anche se da casa, visto che è risultato positivo al tampone. In questo articolo vedremo l’esibizione di Sergio Muniz che ha imitato la cantante Bella. Il modello Sergio ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 31 ottobre 2020)puntata 30 ottobre: l’zione diche canta “Bella” di. Ecco il. Ieri, venerdì 30 ottobre, è andata in onda la prima puntata didedicata al torneo dei campioni, composto dai sei concorrenti della decima edizione e quattro concorrenti migliori dell’edizione dello scorso anno. Con Carlo Conti alla guida, anche se da casa, visto che è risultato positivo al tampone. In questo articolo vedremo l’esibizione diche hato la cantante Bella. Il modello...

