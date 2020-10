Tabellone Atp Nur Sultan 2020: Paire testa di serie numero 1, presente Travaglia (Di sabato 31 ottobre 2020) Il Tabellone principale dell’Atp 250 di Nur Sultan 2020, evento kazako in programma dal 26 ottobre all’1 novembre. Benoit Paire guida il seeding dall’alto della prima posizione, mentre Miomir Kecmanovic e Adrian Mannarino rappresentano rispettivamente la seconda e la terza testa di serie. Presenti anche gli azzurri Stefano Travaglia e Andreas Seppi, quest’ultimo beneficiario di una Wild Card. Tabellone ATP NUR Sultan 2020 SEMIFINALI (Q) Ruusuvuori vs (3) Mannarino (4) Millman b. Tiafoe 3-6 6-4 6-4 QUARTI DI FINALE (Q) Ruusuvuori b. Kukushkin 6-3 6-1 (3) Mannarino b. McDonald 6-1 6-4 (4) Millman b. (7) Paul 6-7(5) 6-4 7-6(5) Tiafoe b. Gerasimov 7-6(5) 5-7 7-5 SECONDO ... Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Ilprincipale dell’Atp 250 di Nur, evento kazako in programma dal 26 ottobre all’1 novembre. Benoitguida il seeding dall’alto della prima posizione, mentre Miomir Kecmanovic e Adrian Mannarino rappresentano rispettivamente la seconda e la terzadi. Presenti anche gli azzurri Stefanoe Andreas Seppi, quest’ultimo beneficiario di una Wild Card.ATP NURSEMIFINALI (Q) Ruusuvuori vs (3) Mannarino (4) Millman b. Tiafoe 3-6 6-4 6-4 QUARTI DI FINALE (Q) Ruusuvuori b. Kukushkin 6-3 6-1 (3) Mannarino b. McDonald 6-1 6-4 (4) Millman b. (7) Paul 6-7(5) 6-4 7-6(5) Tiafoe b. Gerasimov 7-6(5) 5-7 7-5 SECONDO ...

aquila7630 : Il tabellone principale del #Masters1000 di #ParigiBercy, al via gli azzurri #Berrettini e #Sonego. #31ottobre - Pall_Gonfiato : Tennis, tabellone Atp Parigi-Bercy: Nadal il favorito, al via Berrettini e Sonego - MoisePaolo : ATP 500 Vienna: Sonego entra in tabellone come 'perdente fortunato' sconfitto all'ultimo turno delle 'quali' da Bed… - MMoretti24 : Nell'ATP 500 austriaco, Lorenzo #Sonego ???? sta vivendo la miglior settimana della propria carriera. E pensare che… - pietroscogna : Il numero uno ATP torna dopo 13 anni nella capitale austriaca, in un tabellone di alto livello che “promette” la fi… -