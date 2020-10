Stasera in tv su Rai 2: “Il nome della rosa” con Sean Connery (Di sabato 31 ottobre 2020) Cast e personaggi Sean Connery: Guglielmo da Baskerville Christian Slater: Adso da Melk F. Murray Abraham: Bernardo Gui Fëdor Fëdorovi? Šaljapin: Jorge da Burgos Michael Lonsdale: l’abate Abbone Elya Baskin: Severino, l’erborista Volker Prechtel: Malachia, il bibliotecario Valentina Vargas: fanciulla senza nome William Hickey: Ubertino da Casale Michael Habeck: Berengario Urs Althaus: Venanzio Ron Perlman: Salvatore Vittorio Zarfati: messo del Papa Gianni Rizzo: messo del Papa Franco Diogene: messo del papa Leopoldo Trieste: Michele da Cesena Helmut Qualtinger: Remigio da Varagine, il cellario Lucien Bodard: card. Bertrand Maria Tedeschi: monaco Aristide Caporale: monaco Franco Adducci: monaco Luigi Leoni: monaco Armando Marra: monaco Francesco Scali: monaco Franco Pistoni: monaco Lars Bodin-Jorgensen: ... Leggi su cineblog (Di sabato 31 ottobre 2020) Cast e personaggi: Guglielmo da Baskerville Christian Slater: Adso da Melk F. Murray Abraham: Bernardo Gui Fëdor Fëdorovi? Šaljapin: Jorge da Burgos Michael Lonsdale: l’abate Abbone Elya Baskin: Severino, l’erborista Volker Prechtel: Malachia, il bibliotecario Valentina Vargas: fanciulla senzaWilliam Hickey: Ubertino da Casale Michael Habeck: Berengario Urs Althaus: Venanzio Ron Perlman: Salvatore Vittorio Zarfati: messo del Papa Gianni Rizzo: messo del Papa Franco Diogene: messo del papa Leopoldo Trieste: Michele da Cesena Helmut Qualtinger: Remigio da Varagine, il cellario Lucien Bodard: card. Bertrand Maria Tedeschi: monaco Aristide Caporale: monaco Franco Adducci: monaco Luigi Leoni: monaco Armando Marra: monaco Francesco Scali: monaco Franco Pistoni: monaco Lars Bodin-Jorgensen: ...

Rai 2 propone “Il nome della rosa”, dramma del 1986 diretto da Jean-Jacques Annaud e interpretato da Sean Connery, Christian Slater e F. Murray Abraham. 1327, in un’antica e sperduta abbazia ...

Stasera su Rai2, dalle 21:05, omaggio a Sean Connery con Il nome della rosa, il film diretto nel 1986 da Jean-Jacques Annaud, in cui l'attore scozzese interpretò il frate Guglielmo da Baskerville. La ...

