Silvia Toffanin non regge l’emozione e scoppia in lacrime a Verissimo (Di sabato 31 ottobre 2020) Momenti di fortissima commozione nella puntata del 31 ottobre di ‘Verissimo’. Nonostante la padrona di casa sia stata colpita da un lutto recentissimo, con la scomparsa della mamma Gemma Parison, è voluta essere presente ed ha lavorato regolarmente. La donna è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita personale e, durante l’intervista fatta alla collega Michelle Hunziker, si è commossa. Ed è stata proprio l’ex moglie di Eros Ramazzotti a farla piangere. Infatti, la Hunziker verso la fine della sua conversazione con Silvia, le ha manifestato tutta la sua vicinanza. Inevitabilmente la commozione l’ha fatta da protagonista. Questo quanto detto dalla Hunziker: “Avevo promesso di non piangere. Non è tanto per i filmati, ma perché sono tua amica. Senti ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Momenti di fortissima commozione nella puntata del 31 ottobre di ‘’. Nonostante la padrona di casa sia stata colpita da un lutto recentissimo, con la scomparsa della mamma Gemma Parison, è voluta essere presente ed ha lavorato regolarmente. La donna è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita personale e, durante l’intervista fatta alla collega Michelle Hunziker, si è commossa. Ed è stata proprio l’ex moglie di Eros Ramazzotti a farla piangere. Infatti, la Hunziker verso la fine della sua conversazione con, le ha manifestato tutta la sua vicinanza. Inevitabilmente la commozione l’ha fatta da protagonista. Questo quanto detto dalla Hunziker: “Avevo promesso di non piangere. Non è tanto per i filmati, ma perché sono tua amica. Senti ...

GioiaKiss : Un altro, bellissimo Berruti ok, che va a raccontare la vita di merda che ha fatto con film TV apparizioni etc, e a… - Vanessa46080560 : RT @commentacose: Che classe, che dignità, che forza. Che Donna Silvia Toffanin. #Verissimo - Luisa72280405 : RT @onexpotatoes: Silvia toffanin professionista come poche. #Verissimo - onedmalikhugg : RT @dobrevsunicorns: Silvia Toffanin ha sempre avuto l’etichetta della raccomandata, con il tempo si è conquistata il rispetto che merita.… - Ari69082564 : RT @takemelsewhere: Pur avendo perso la mamma di recente, Silvia Toffanin ha registrato la nuova puntata di Verissimo, con gli occhi lucidi… -