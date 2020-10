Roma-Fiorentina, Fonseca: “Affrontiamo una grande squadra” (Di domenica 1 novembre 2020) La conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia di Roma-Fiorentina. TRIGORIA (Roma) – Vigilia di Roma-Fiorentina per Paulo Fonseca. Il tecnico giallorosso ha presentato la sfida dell’Olimpico, in programma alle 18 di domenica 1 novembre 2020. Roma-Fiorentina, la conferenza stampa di Paulo Fonseca In conferenza stampa Paulo Fonseca ha chiesto ai suoi la massima attenzione per la sfida: “Affrontiamo una squadra molto forte – ha detto il tecnico giallorosso, riportato da tuttomercatoweb.com – hanno preso giocatori di qualità, molti giocatori con esperienza. Hanno molte soluzioni, giocano molto bene e sarà una partita difficile. Secondo me affrontiamo ... Leggi su newsmondo (Di domenica 1 novembre 2020) La conferenza stampa di Pauloalla vigilia di. TRIGORIA () – Vigilia diper Paulo. Il tecnico giallorosso ha presentato la sfida dell’Olimpico, in programma alle 18 di domenica 1 novembre 2020., la conferenza stampa di PauloIn conferenza stampa Pauloha chiesto ai suoi la massima attenzione per la sfida: “Affrontiamo una squadra molto forte – ha detto il tecnico giallorosso, riportato da tuttomercatoweb.com – hanno preso giocatori di qualità, molti giocatori con esperienza. Hanno molte soluzioni, giocano molto bene e sarà una partita difficile. Secondo me affrontiamo ...

Mediagol : #Video #Roma-#Fiorentina, Fonseca: 'Pedro o Dzeko 'vecchi'? In Italia non conta l'età' - Mediagol : #Video #Roma-#Fiorentina, l'appello di Iachini: 'Coronavirus? Serve aiutare la gente' - Md__alarbi : RT @Vale96L: 24/10 Lazio - Bologna 29/10 Roma - CSKA Sofia 31/10 italrugby 1/11 Roma - Fiorentina Campo dell'Olimpico: - asrsupporter : RT @Vale96L: 24/10 Lazio - Bologna 29/10 Roma - CSKA Sofia 31/10 italrugby 1/11 Roma - Fiorentina Campo dell'Olimpico: - infoitsport : Roma, Fonseca: “Fiorentina forte, per me è nelle prime sette squadre del campionato” -