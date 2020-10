Quale mascherinaa è la più appropriata a seconda dell’età di un bambino | secondo i farmacisti

Leggi su virali.video

(Di sabato 31 ottobre 2020) L’uso di mascherine sanitarie è anche consigliato per i bambini che vanno dai tre ai sei anni. Una delle misure concordate da tanti governi è però l’uso obbligatorio di queste a partire dai sei anni nelle aule e sui mezzi pubblici. Di certo, l’apertura della scuola causa molte incertezze ancora oggi, anche per via dei numeri della pandemia che rimangono ancora piuttosto elevati. Oggi però vogliamo parlarvi disia la mascherina più adatta per bambini e adolescenti. Sotto i tre, salvo casi particolari, il suo utilizzo non rimane obbligatorio. credit: pixabay/soumen82hazra Ne possiamo trovare di diverse dimensioni: Small, per bambini dai tre ai cinque anni, una maschera che ha dimensioni che vanno sui 5,5×13 cm. Medium, per bambini dai sei ai 9 anni. Le dimensioni vanno dai 6,5×15 cm. Large, per bambini ...