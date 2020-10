Pioli: «Dai Milan, resta in testa!» (Di sabato 31 ottobre 2020) MilanO - Stefano Pioli vuole restare in testa e chiede ai suoi una vittoria a Udine. Lo ha detto senza mezzi termini nella conferenza di oggi pomeriggio organizzata dal club per presentare la sfida di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 31 ottobre 2020)O - Stefanovuolere in testa e chiede ai suoi una vittoria a Udine. Lo ha detto senza mezzi termini nella conferenza di oggi pomeriggio organizzata dal club per presentare la sfida di ...

sportli26181512 : Pioli: “Non sono stupito dai risultati del #Milan”. E poi cita Sean Connery…: Il tecnico rossonero alla vigilia del… - sportli26181512 : Pioli: «Dai #Milan, resta in testa!»: Alla vigilia della trasferta di domani (all'ora di pranzo) a Udine, il tecnic… - sportli26181512 : Castillejo non partirà per Udine. Pioli: 'Ha avuto un affaticamento muscolare': Alla viglia di Udinese-Milan, Stefa… - Milan_A_Vita : @TheOutsider89 Io difficilmente salgo e scendo dai carri... Non ho detto mai che Gattuso fosse un GRANDE allenatore… - giovannibrenteg : Comunque Pioli non è una sorpresa. Aveva fatto bene anche all’Inter prima di essere mollato dai giocatori nel final… -