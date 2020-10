Paolo Brosio choc, entra al GF Vip e la spara ‘grossissima’. Web in rivolta (Di sabato 31 ottobre 2020) Dopo contratto il coronavirus, Paolo Brosio è entrato finalmente nella Casa del “Grande Fratello Vip”. Nella puntata andata in onda venerdì 30 ottobre il giornalista, uno dei concorrenti previsti dal cast iniziale del programma, ha fatto il suo ingresso: “Non ci credo, sono troppo felice – ha detto prima di entrare nella casa – il peggio è passato, ora per me è il momento di tornare alla vita e al lavoro”. “Io sono l’uomo più tamponato d’Italia. Ne ho fatti 39”, aveva svelato il giornalista e scrittore durante Fuori dal Coro, la trasmissione condotta da Mario Giordano su Rete 4. Una volta entrato, Brosio ha potuto abbracciare i suoi nuovi coinquilini: “Vi ho seguito in tutti questi ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Dopo contratto il coronavirus,to finalmente nella Casa del “Grande Fratello Vip”. Nella puntata andata in onda venerdì 30 ottobre il giornalista, uno dei concorrenti previsti dal cast iniziale del programma, ha fatto il suo ingresso: “Non ci credo, sono troppo felice – ha detto prima dire nella casa – il peggio è passato, ora per me è il momento di tornare alla vita e al lavoro”. “Io sono l’uomo più tamponato d’Italia. Ne ho fatti 39”, aveva svelato il giornalista e scrittore durante Fuori dal Coro, la trasmissione condotta da Mario Giordano su Rete 4. Una voltato,ha potuto abbracciare i suoi nuovi coinquilini: “Vi ho seguito in tutti questi ...

