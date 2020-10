L’Inter fallisce l’aggancio in vetta: Parma riacciuffato sul 2-2, ai nerazzurri manca un rigore (Di sabato 31 ottobre 2020) L’Inter viene frenata dal Parma sul 2-2, mancando l’aggancio al Milan capolista. La banda di Conte risente dell’assenza di Lukaku e viene colpita nelle due uniche occasioni create dai crociati, in fattispecie da Gervinho: prima un tocco al volo su assist delizioso di Hernani, poi un destro preciso su filtrante di Inglese. L’Inter ha iniziato fortissimo nel primo tempo, ma si è sempre rivelata imprecisa fino alla scossa data da Brozovic. Da questo momento è un monologo nerazzurro: prima Sepe compie un miracolo su Ranocchia, poi non viene mischiato un possibile rigore sul contatto Balogh-Perisic. Sarà poi lo stesso croato a regalare un punto ai suoi, mettendo a segno una zuccata sul filo del fuorigioco. I nerazzurri hanno poi avuto l’occasione con Vidal per dare ... Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) L’Inter viene frenata dalsul 2-2,ndo l’aggancio al Milan capolista. La banda di Conte risente dell’assenza di Lukaku e viene colpita nelle due uniche occasioni create dai crociati, in fattispecie da Gervinho: prima un tocco al volo su assist delizioso di Hernani, poi un destro preciso su filtrante di Inglese. L’Inter ha iniziato fortissimo nel primo tempo, ma si è sempre rivelata imprecisa fino alla scossa data da Brozovic. Da questo momento è un monologo nerazzurro: prima Sepe compie un miracolo su Ranocchia, poi non viene mischiato un possibilesul contatto Balogh-Perisic. Sarà poi lo stesso croato a regalare un punto ai suoi, mettendo a segno una zuccata sul filo del fuorigioco. Ihanno poi avuto l’occasione con Vidal per dare ...

