Inserimento Cannabidolo nella tabella dei medicinali | Pedicini scrive a Speranza

(Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la lettera scritta dall’europarlamentare sannita del Movimento 5 Stelle, Piernicola, al Ministro della Salute, Roberto. Di seguito il testo: “On. Ministro Roberto, Con il Decreto 1° ottobre 2020 “Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni.” (G.U. Serie Generale, n. 255 del 15 ottobre 2020) ha ritenuto di dover procedere all’dei, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da ...

Ultime Notizie dalla rete : Inserimento Cannabidolo

la VOCE del TRENTINO

309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di ...Il 15 ottobre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale relativo all’inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso ...