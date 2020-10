Highlights Sonego-Evans 6-3 6-4 | Atp Vienna 2020 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 31 ottobre 2020) Glidel match tra Lorenzoe Daniel, valevole per la seconda semifinale del torneo Atp di, in cui l’azzurro si è imposto in due set 6-3 6-4 sul britannico conquistando così l’accesso alla finale di domani dove incontrerà il russo Andrej Rublev. Ecco tutte le immagini salienti dell’incontro.