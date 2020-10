**Francia: amico Brahim parla con inquirenti, verifiche in corso** (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articolo CalcioWeb.

Francia: perquisizioni ad Alcamo Brahim ospite per alcuni giorni da un amico

Sembra che il giovane tunisino, sbarcato a Lampedusa il 20 settembre, sia rimasto per almeno 12 giorni ad Alcamo da un amico. Il trentenne è stato ascoltato fino all'alba dagli uomini del ...

Francia: interrogato amico che ha ospitato Brahim ad Alcamo, non è in stato di fermo

Palermo, 31 ott. (Adnkronos) - E' stato sentito fino a tarda notte dalla Digos di Palermo il giovane tunisino che fino a pochi giorni fa aveva ospitato ad Alcamo (Trapani) Brahim Aoussaoui, ...

