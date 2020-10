Ecce Nanni (Di sabato 31 ottobre 2020) Per molti Nanni Moretti è un grande regista internazionale e un punto di riferimento intellettuale, per altri è un autarchico arrabbiato trasformatosi troppo presto in un profeta di regime. Indubbiamente è uno degli autori italiani contemporanei con cui bisogna fare i conti.I primi film di Moretti (“Io sono un autarchico”, “Ecce bombo”, “Sogni d’oro”) mantengono inalterato il loro fascino. Erano poveri, sporchi, narrativamente sgangherati, ma fotografavano incisivamente la Roma borghese di cui il regista era un figlio ribelle. La maschera morettiana funzionava: un giovane di sinistra insoddisfatto, isterico, saccente, insolente, polemico con tutto e con tutti, compiaciuto di se stesso ma spietatamente autoironico.Poco prima della chiusura delle sale cinematografiche causa pandemia, ha ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 31 ottobre 2020) Per moltiMoretti è un grande regista internazionale e un punto di riferimento intellettuale, per altri è un autarchico arrabbiato trasformatosi troppo presto in un profeta di regime. Indubbiamente è uno degli autori italiani contemporanei con cui bisogna fare i conti.I primi film di Moretti (“Io sono un autarchico”, “bombo”, “Sogni d’oro”) mantengono inalterato il loro fascino. Erano poveri, sporchi, narrativamente sgangherati, ma fotografavano incisivamente la Roma borghese di cui il regista era un figlio ribelle. La maschera morettiana funzionava: un giovane di sinistra insoddisfatto, isterico, saccente, insolente, polemico con tutto e con tutti, compiaciuto di se stesso ma spietatamente autoironico.Poco prima della chiusura delle sale cinematografiche causa pandemia, ha ...

