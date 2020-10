Dopo la riunione con il Cts | si terrà un vertice tra esecutivo e Regioni

enricoruggeri : Firmo appelli da 40 anni. Una delle tante volte che siamo stati a Palazzo Chigi fu per chiedere di portare l’IVA su… - gaejimmy : RT @lucianoghelfi: La riunione di #Conte con i capi delegazione di maggioranza si è conclusa dopo 5 ore. Ora tocca al #CTS valutare quali s… - Sakurauchi_Hime : RT @RogerHalsted: Anche loro agiscono col favore delle tenebre... Convocata riunione di #emergenza del #governo britannico dopo la fuga di… - RogerHalsted : Anche loro agiscono col favore delle tenebre... Convocata riunione di #emergenza del #governo britannico dopo la fu… - ElviraOliva : RT @lucianoghelfi: La riunione di #Conte con i capi delegazione di maggioranza si è conclusa dopo 5 ore. Ora tocca al #CTS valutare quali s… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo riunione

Citywire Italia

Dopo la riunione con il Comitato tecnico scientifico, per far fronte all’emergenza coronavirus che in Italia conta un costante incremento dei casi, domenica 1 novembre è stato fissato il vertice ...Divieto di spostamento tra le Regioni e chiusura di negozi e altre attività. Per scongiurare il rischio di un lockdown il governo stringe ...