Covid, lieve calo dei contagi con meno tamponi. Boom di casi a San Felice a Cancello (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – lieve calo nel computo giornaliero dei contagi da Coronavirus nel Casertano: oggi sono 737 in più di ieri, quando però si era registrato il record di 1100 positivi rispetto al giorno precedente. Oggi è calato il numero di tamponi effettuati: sono stati 3007 rispetto ai quasi 4mila di ieri, con un tampone su quattro risultato positivo (ieri la percentuale delle positività rispetto ai era di oltre il 30%). Quattro i decessi (95 da inizio pandemia). Il report giornaliero dell’Asl conferma dunque il trend in costante crescita, con tanti comuni sopra i 150 casi. Preoccupa San Felice a Cancello, comune di 17mila abitanti dove sono 336 le persone attualmente positive (43 ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –nel computo giornaliero deida Coronavirus nel Casertano: oggi sono 737 in più di ieri, quando però si era registrato il record di 1100 positivi rispetto al giorno precedente. Oggi è calato il numero dieffettuati: sono stati 3007 rispetto ai quasi 4mila di ieri, con un tampone su quattro risultato positivo (ieri la percentuale delle positività rispetto ai era di oltre il 30%). Quattro i decessi (95 da inizio pandemia). Il report giornaliero dell’Asl conferma dunque il trend in costante crescita, con tanti comuni sopra i 150. Preoccupa San, comune di 17mila abitanti dove sono 336 le persone attualmente positive (43 ...

La chiusura o meno delle scuole può avere effetto sull’andamento della pandemia di Sars-Cov-2. Secondo uno studio dell’Università di Edimburgo pubblicato su ‘Lancet’, che ha analizzato l’impatto dei d ...

GENOVA - Aumentano i casi positività al coronavirus in Liguria. Il bollettino diffuso dalla Regione ne registra altri 1.068. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 6.389 tamponi, 443.676 da inizio ...

