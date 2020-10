Conte: “L’Inter ha dominato, ma è stata molle e imprecisa nella fase offensiva” (Di sabato 31 ottobre 2020) Antonio Conte ha commentato ai microfono di Sky il pareggio tra Inter e Parma. “Partita sofferta per il risultato, ma abbiamo dominato la partita e rischiato di perderla. Per l’ennesima volta abbiamo sbagliato tantissimo, con tutte le occasioni che creiamo dobbiamo far gol. Loro hanno avuto due occasioni e sono stati precisi. Non è la prima volta che ci accade, dobbiamo aumentare determinazione e cattiveria per sfruttare tutte le occasioni che creiamo, oggi ne stavamo pagando le conseguenze. La fase offensiva è stata buona, è mancata la finalizzazione ma non solo degli attaccanti. Alla fase offensiva partecipano tanti uomini, ma siamo stati molli, imprecisi e poco determinati. Mi spiace perché ho poco da dire sull’impegno, ma servono più ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 ottobre 2020) Antonioha commentato ai microfono di Sky il pareggio tra Inter e Parma. “Partita sofferta per il risultato, ma abbiamola partita e rischiato di perderla. Per l’ennesima volta abbiamo sbagliato tantissimo, con tutte le occasioni che creiamo dobbiamo far gol. Loro hanno avuto due occasioni e sono stati precisi. Non è la prima volta che ci accade, dobbiamo aumentare determinazione e cattiveria per sfruttare tutte le occasioni che creiamo, oggi ne stavamo pagando le conseguenze. Laoffensiva èbuona, è mancata la finalizzazione ma non solo degli attaccanti. Allaoffensiva partecipano tanti uomini, ma siamo stati molli, imprecisi e poco determinati. Mi spiace perché ho poco da dire sull’impegno, ma servono più ...

