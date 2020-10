Ascoli – Pordenone, i neroverdi vincono 0-1 (Di sabato 31 ottobre 2020) Ascoli – Pordenone valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B, è terminata 0-1 in favore dei neroverdi. La squadra di Tesser che era partita in sordina, si è poi ripresa alla grande ribaltando la situazione e tenendo a bada l’Ascoli. Il Pordenone grazie a questi tre punti vola all’ottavo posto mentre la formazione di Bertotto slitta in sedicesima posizione. Ascoli – Pordenone, cos’è successo al Del Duca? PRIMO TEMPO: Inizia puntuale Ascoli – Pordenone allo Stadio Del Duca. Partono in maniera ottima i padroni di casa che esercitano molto pressing sugli avversari e riescono a mantenere alto il possesso palla. Nei primi minuti di gioco ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 31 ottobre 2020)valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B, è terminata 0-1 in favore dei. La squadra di Tesser che era partita in sordina, si è poi ripresa alla grande ribaltando la situazione e tenendo a bada l’. Ilgrazie a questi tre punti vola all’ottavo posto mentre la formazione di Bertotto slitta in sedicesima posizione., cos’è successo al Del Duca? PRIMO TEMPO: Inizia puntualeallo Stadio Del Duca. Partono in maniera ottima i padroni di casa che esercitano molto pressing sugli avversari e riescono a mantenere alto il possesso palla. Nei primi minuti di gioco ...

TopMoviie : RT @zazoomblog: Highlights e gol Ascoli-Pordenone 0-1 Serie B 2020-2021 (VIDEO) - #Highlights #Ascoli-Pordenone #Serie - zazoomblog : Highlights e gol Ascoli-Pordenone 0-1 Serie B 2020-2021 (VIDEO) - #Highlights #Ascoli-Pordenone #Serie - AgenziaFotoSpot : AscoliNotizie24 - Fotospot - CALCIO SERIE B, LE FOTO DI ASCOLI-PORDENONE - - sportface2016 : #SerieB Ecco gli highlights completi di Ascoli-Pordenone: per gli ospiti decide la rete di Scavone - sportli26181512 : Ascoli-Pordenone 0-1: Nel match valevole per la sesta giornata della Serie B, vittoria per 1-0 del Pordenone sull'A… -