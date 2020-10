A mente lucida

Leggi su ildenaro

(Di sabato 31 ottobre 2020) La richiesta di un nuovo lockdown in Campania da parte del presidente Vincenzo De Luca ha impaurito la popolazione a tal punto da provocare vere e proprie manifestazioni di protesta nelle piazze principali di Napoli. È un urlo alla libertà, dicono: ‘’Non c’è altro modo che questo per scongiurare una seconda chiusura’’. Di fronte alla presa di posizione di De Luca, i cittadini non hanno riflettuto abbastanza e hanno agito in maniera impulsiva per far valere i propri diritti. Si tratta di lavoratori, genitori, giovani che hanno paura del futuro data la situazione di emergenza nazionale. Ma il loro comportamento non si può giustificare perché di strategie d’azione ce ne sono molte: tuttavia, la violenza non è accettabile. Il dibattito tra governo e governati è chiaro. Ci sono idee sono contrastanti e non ...