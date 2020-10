Vuelta a España 2020, tutte le classifiche dopo la decima tappa: Primoz Roglic è anche in vetta alla graduatoria a punti! (Di venerdì 30 ottobre 2020) Richard Carapaz ha perso la maglia rossa al termine della nona tappa della Vuelta a España 2020. Di seguito le quattro principali classifiche individuali della Vuelta a España 2020 aggiornate al termine della decima tappa, vinta dallo sloveno Primoz Roglic. CLASSIFICA GENERALE decima tappa Vuelta A ESPANA 2020 1 PRIMOŽ Roglic 1 TEAM JUMBO – VISMA 40H 25′ 15” – B : 42” – 2 RICHARD CARAPAZ 72 INEOS GRENADIERS 40H 25′ 15” – B : 16” – 3 DANIEL MARTIN 181 ISRAEL START-UP NATION 40H 25′ 40” + 00H 00′ 25” B : 22” – 4 ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020) Richard Carapaz ha perso la maglia rossa al termine della nonadellaa España. Di seguito le quattro principaliindividuali dellaa Españaaggiornate al termine della, vinta dallo sloveno. CLASSIFICA GENERALEA ESPANA1 PRIMOŽ1 TEAM JUMBO – VISMA 40H 25′ 15” – B : 42” – 2 RICHARD CARAPAZ 72 INEOS GRENADIERS 40H 25′ 15” – B : 16” – 3 DANIEL MARTIN 181 ISRAEL START-UP NATION 40H 25′ 40” + 00H 00′ 25” B : 22” – 4 ...

Cicloweb_it : In Cantabria l’acciuga Roglic lascia tutti di sale - Sullo strappo finale di Suances lo sloveno va a prendersi la t… - infoitsport : Vuelta a España 2020, la tappa di oggi Castro Urdiales-Suances: percorso, altimetria, favoriti. Ancora un arrivo pe… - infoitsport : DIRETTA Vuelta a España 2020 LIVE: 70 km alla fine. Il gruppo si sta avvicinando ai quattro battistrada - infoitsport : LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: a 30 km dal traguardo il plotone si avvicina ai fuggitivi - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: fuggitivi nella morsa del gruppo. Mitchelton Astana e Deceun… -