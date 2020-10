Tale e Quale Show, il torneo: Carlo Conti positivo al Covid conduce da casa (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sarà una puntata molto particolare quella di stasera 30 ottobre all’insegna di Tale e Quale Show dedicata al torneo e che giunge dopo l’annuncio da parte del padrone di casa Carlo Conti della sua positività al Covid. Nonostante questo, il conduttore, asintomatico, ha deciso di condurre in collegamento da casa l’appuntamento in programma per stasera... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sarà una puntata molto particolare quella di stasera 30 ottobre all’insegna didedicata ale che giunge dopo l’annuncio da parte del padrone didella sua positività al. Nonostante questo, il conduttore, asintomatico, ha deciso di condurre in collegamento dal’appuntamento in programma per stasera... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Corriere : Carlo Conti è positivo al Covid: condurrà «Tale e quale» da casa - ZZiliani : Da Maestro (con la M rigorosamente maiuscola) a inetto il passo è breve. Resta da capire per quale motivo i media… - taleequaleshow : ?? Vince la decima edizione di TALE E QUALE SHOW #Pago ?? #taleequaleshow - AtlantisProm : STASERA IO IL GRANDE FRATELLO NON LO GUARDERO' ASSOLUTAMENTE. FISSO SU TALE E QUALE SHOW STASERA :) #gfvip - nicolmah : @_leoisonfire Io non la guardo davvero. Tale e quale è così bello. #GFVIP -