Alessandro Nunziati È entrato in vigore nei giorni scorsi il nuovo Decreto che prevede delle misure aggiuntive volte a contenere la diffusione del Coronavirus che purtroppo, soprattutto in alcune regioni in particolare, sta mettendo ancora in ginocchio la situazione sanitaria. È bene ricordare che il Dpcm contiene sia delle raccomandazioni, il non rispetto delle quali non genera …

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti tra Spostamenti tra regioni e comuni: il chiarimento del Viminale Virgilio Motori Spostamenti tra regioni e comuni: il Viminale chiarisce

Prendiamo in esempio feste private e spostamenti tra differenti regioni e comuni, argomenti che ci interessano parecchio, vista anche la chiusura di bar e ristoranti alle 18. Si tratta di ...

Tesei, misure per limitare virus tra ragazzi

(ANSA) – PERUGIA, 30 OTT – "Abbiamo adottato una serie di misure che hanno il fine di limitare le occasioni di diffusione del virus soprattutto tra i ragazzi": lo spiega la presidente della Regione Um ...

