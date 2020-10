Scuole chiuse di ogni ordine e grado: firmata l’ ordinanza n°86 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Oggi è venerdì e come ogni venerdì da marzo, Vincenzo De Luca alle 14.45 circa (ma l'orario è variabile, dipende dall'agenda del presidente della Regione Campania) si collegherà in diretta Facebook per comunicare gli aggiornamenti settimanali sul Coronavirus in Campania. Cosa dirà oggi De Luca sui contagi Covid in Campania? Il quadro della situazione è ormai chiaro anche a chi non ha dimistichezza con le statistiche e l'epidemiologia: nella nostra regione, con particolare attenzione all'area della provincia di Napoli e a quella immediatamente limitrofa che fa però provincia di Caserta, lungo la direttrice Nord-Est, i contagi sono moltissimi. Ieri il bollettino ufficiale ha sancito il superamento di una soglia (anche psicologica) dei tremila contagi Covid-19 al giorno (che comprendono anche gli esiti di ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 30 ottobre 2020) Oggi è venerdì e comevenerdì da marzo, Vincenzo De Luca alle 14.45 circa (ma l'orario è variabile, dipende dall'agenda del presidente della Regione Campania) si collegherà in diretta Facebook per comunicare gli aggiornamenti settimanali sul Coronavirus in Campania. Cosa dirà oggi De Luca sui contagi Covid in Campania? Il quadro della situazione è ormai chiaro anche a chi non ha dimistichezza con le statistiche e l'epidemiologia: nella nostra regione, con particolare attenzione all'area della provincia di Napoli e a quella immediatamente limitrofa che fa però provincia di Caserta, lungo la direttrice Nord-Est, i contagi sono moltissimi. Ieri il bollettino ufficiale ha sancito il superamento di una soglia (anche psicologica) dei tremila contagi Covid-19 al giorno (che comprendono anche gli esiti di ...

matteosalvinimi : L'attentatore di #Nizza: sbarcato a Lampedusa, identificato a Bari e poi lasciato libero... ma a processo mandano m… - Linkiesta : Rispetto a Francia e Germania abbiamo tenuto chiuse scuole e aziende più a lungo, con maggiori costi economici e so… - MediasetTgcom24 : Campania, nuova ordinanza di De Luca: 'Chiuse scuole dell'infanzia' #coronavirus - oldo_bis : RT @danieledv79: Qualcuno mi spiega la logica per cui si chiudono le scuole perché i ragazzi potrebbero infettare i nonni, quando essi dai… - dudu1138 : In #germania e #Francia le scuole restano aperte in #italia vanno chiuse ,Distruggere #bambini perché!?… -

Confermata anche la chiusura delle scuole primarie e secondarie e delle università sempre fino al 14 novembre. Lo dispone un'ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ...

Salviamo il Sud (E impariamo da Napoli)

Barricati ora per evitare il dopo. E mentre gli esperti litigano perché non sanno neanche loro cosa fare, tranne magari conquistarsi un posto in tv, noi lo sappiamo ma non sempre lo facciamo ...

