Scenario 4, che cos'è: lockdown e altre misure restrittive (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Dpcm, varato domenica scorsa dal premier Conte, potrebbe essere già considerato superato. Scenario 4 molto vicino: cosa significa? L'aumento dei contagi, giorno dopo giorno, è esponenziale con la situazione che sta sfuggendo dalle mani. Come riportato dall'edizione odierna de "Il Corriere della Sera" "l'Italia sta andando verso lo Scenario 4", ossia la situazione considerata più … L'articolo Scenario 4, che cos'è: lockdown e altre misure restrittive è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

