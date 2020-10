Netflix, le novità di novembre: arrivano Shawn Mendes e Sophia Loren (Di venerdì 30 ottobre 2020) Netflix ha finalmente rilasciato il catalogo con tutte le novità del mese di novembre e fra i titoli che saltano immediatamente all’occhio, oltre la quarta stagione di The Crown, ci sono il film La Vita Davanti A Sé con Sophia Loren ed il documentario Shawn Mendes in Wonder, che segue la scia dei documentari musicali già presenti nel portale, come quello sulle BLACKPINK e quello su Katy Perry, uscito questo ottobre. Da segnalare anche l’arrivo dei primi film di Natale, da Jingle Jangle: un’avventura natalizia a Qualcuno salvi in Natale; senza dimenticare il musical Natale in città con Dolly Parton. A novembre arrivano La vita davanti a sé con Sophia Loren, la ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 ottobre 2020)ha finalmente rilasciato il catalogo con tutte le novità del mese die fra i titoli che saltano immediatamente all’occhio, oltre la quarta stagione di The Crown, ci sono il film La Vita Davanti A Sé coned il documentarioin Wonder, che segue la scia dei documentari musicali già presenti nel portale, come quello sulle BLACKPINK e quello su Katy Perry, uscito questo ottobre. Da segnalare anche l’arrivo dei primi film di Natale, da Jingle Jangle: un’avventura natalizia a Qualcuno salvi in Natale; senza dimenticare il musical Natale in città con Dolly Parton. ALa vita davanti a sé con, la ...

