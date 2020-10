Liverpool, van Dijk operato al ginocchio: i tempi di recupero (Di venerdì 30 ottobre 2020) Van Dijk operato al ginocchio dopo il grave infortunio rimediato nel derby contro l’Everton dello scorso 18 ottobre E’ perfettamente riuscito l’intervento al ginocchio al quale si è sottoposto quest’oggi Virgil van Dijk. Al forte difensore del Liverpool, operato a Londra, è stato ricucito il legamento crociato del ginocchio destro, dopo il terribile infortunio dello scorso 18 ottobre nello scontro con Pickford in occasione del derby pareggiato 2-2 contro l’Everton. Per il nazionale olandese inizierà adesso la lunga fase di recupero, con uno stop di almeno 6 mesi. L’obiettivo di van Dijk è quello di rimettersi a disposizione di Klopp prima della ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Vanaldopo il grave infortunio rimediato nel derby contro l’Everton dello scorso 18 ottobre E’ perfettamente riuscito l’intervento alal quale si è sottoposto quest’oggi Virgil van. Al forte difensore dela Londra, è stato ricucito il legamento crociato deldestro, dopo il terribile infortunio dello scorso 18 ottobre nello scontro con Pickford in occasione del derby pareggiato 2-2 contro l’Everton. Per il nazionale olandese inizierà adesso la lunga fase di, con uno stop di almeno 6 mesi. L’obiettivo di vanè quello di rimettersi a disposizione di Klopp prima della ...

sportli26181512 : Liverpool, si rompe anche Fabinho: Klopp senza difensori: Stiramento al bicipite femorale per il brasiliano, che ri… - sportli26181512 : Liverpool, UFFICIALE: intervento al ginocchio riuscito per Van Dijk, ma i tempi di recupero sono sconosciuti: Il Li… - sportli26181512 : Liverpool, Van Dijk operato al ginocchio: ora la riabilitazione: I Reds hanno comunicato che l'intervento al quale… - 107DELPIERISTA : @marcelloharan Uno tra upamecano e Kk andrà al Liverpool per sostituire van dijk .. primo favorito perché piace mol… - Lucaaffigi : RT @RobiRobigno: quest’anno si gufa pesantemente il bayern monaco ma purtroppo hanno la strada quasi spianata, tra le big sono in difficolt… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool van Liverpool, Van Dijk operato al ginocchio: ora la riabilitazione Corriere dello Sport Liverpool, UFFICIALE: intervento al ginocchio riuscito per Van Dijk, ma i tempi di recupero sono sconosciuti

Il Liverpool comunica che è perfettamente riuscito l'intervento ai legamenti del ginocchio di Virgil van Dijk. Il difensore olandese inizia il percorso di riabilitazione, ma non viene fornita una ...

Liverpool, van Dijk operato al ginocchio: i tempi di recupero

Van Dijk operato al ginocchio dopo il grave infortunio rimediato nel derby contro l'Everton dello scorso 18 ottobre ...

Il Liverpool comunica che è perfettamente riuscito l'intervento ai legamenti del ginocchio di Virgil van Dijk. Il difensore olandese inizia il percorso di riabilitazione, ma non viene fornita una ...Van Dijk operato al ginocchio dopo il grave infortunio rimediato nel derby contro l'Everton dello scorso 18 ottobre ...