L'Ats a Milano aggiusta il tiro: ora per le scuole un portale unico per segnalare i positivi

Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (30 ottobre)

Da pochi giorni le scuole di Milano sono chiamate a seguire una nuova modalità di tracciamento dei casi di Covid-19. Un tentativo da parte dell'Agenzia territoriale sanitaria (Ats) per provare ad arginare quel fiume in piena di ritardi e fraintendimenti che ha travolto in poco tempo tutta la regione. Ats ha creato il portale Covid-19 Scuola che sarà d'ora in poi l'unico canale di tracciamento per tutti i casi positivi e accertati con tampone, provenienti dagli istituti scolastici. Una modifica in corsa, l'ennesima, a fronte di un balzo costante della curva epidemica. Come funziona il nuovo strumento La nuova modalità di tracciamento per i casi Covid è inserita all'interno di un ...

