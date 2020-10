La sottile differenza tra passione e ossessione

Leggi su dilei

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Ci sono differenze sottili e impercettibili che riguardano i nostri sentimenti e i comportamenti che assumiamo per seguire le emozioni del cuore. Alcune di queste sono laceranti, ma la tendenza è forse quella di chiudere gli occhi e far finta di non vedere quanto stiamo perdendo per inseguire, in maniera distorta, i nostri sogni. Perché tutto è nato tanto tempo fa, quando entusiaste siamo riuscite a dipingere i lineamenti della nostra felicità, quando abbiamo scelto di inseguire le nostre passioni, di viverle fino in fondo. Certo, la strada non è stata tra le più semplici e le soddisfazioni hanno richiesto impegno e fatica, ma tutto finalmente sembra assumere il suo senso compiuto. Poi la concentrazione, il dedicarsi giorno e notte a quella la nostra attività gratificante e poi l’aumento smisurato di parametri ed esigenze di ...